俄促烏軍從4地撤走 才商停火否則續戰鬥

於土耳其談判細節曝光 基輔稱仍控大片區域拒答應 俄羅斯和烏克蘭代表團上周五在土耳其伊斯坦布爾恢復直接談判，只同意交換戰俘和原則上願意繼續接觸談判。談判細節陸續曝光，俄方代表要求烏軍從扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，然後才會談判停火和其他問題，否則俄軍可能繼續進攻哈爾科夫和蘇梅。

俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基提出多項要求，包括烏克蘭應成為中立國；烏克蘭不得在領土上部署任何外國武裝部隊和大規模殺傷力武器；俄烏應相互放棄賠償要求和任何補償；烏克蘭講俄語公民的權利應按照歐洲標準在法律上得到保障；烏克蘭應完全放棄克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱5地的主權聲索，不反對國際社會承認其新地位。

梅金斯基還表明，只有烏克蘭從扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克和盧甘斯克地區撤軍，俄方才會談論停火和其他問題，否則俄方可能繼續進攻哈爾科夫和蘇梅地區。烏方代表強烈反對，稱俄方甚至還沒有完全控制頓涅茨克等4地，烏克蘭仍控制大片地區。

俄以瑞典為例施恐嚇戰術 梅金斯基則指俄羅斯不想發生戰爭，但如果不得不戰，準備好繼續戰鬥，一直打下去，「彼得大帝時期，俄羅斯和瑞典打了21年。如果不是那場戰爭，瑞典仍然是一個大國。烏克蘭能撐多久？」烏克蘭代表團成員、外交部第一副部長斯利茨亞事後稱，恐嚇戰術完全沒有奏效，反而產生反效果並增強烏方阻止邪惡的決心。

細節引網絡熱議 包括衣着 俄烏會談部分細節引發網絡上激烈討論，包括烏克蘭代表的衣着。俄羅斯禮儀專家尼古拉耶娃表示，俄烏代表團的桌子距離很遠，表明東道主土耳其想確保安全，害怕雙方會大打出手。她還說，俄羅斯代表穿着正式服裝，而烏克蘭方面大多身穿軍裝。

對於是次俄烏會談，中國外交部發言人毛寧昨日指出，在烏克蘭危機問題上中方的立場是一貫和明確。中方希望有關各方繼續通過對話談判達成一份公平、持久、有約束力，並且為各當事方所接受的和平協議，最終實現烏克蘭危機循政治解決。本報綜合報道