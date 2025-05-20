男子聚餐飲酒喪命 同桌3人判賠逾21萬

【本報綜合報道】雲南省一名男子前年聚餐飲酒後，因急性酒精中毒等原因而亡，遺屬向同桌11人索賠77萬元（人民幣‧下同，約83.2萬港元）。昆明市呈貢區人民法院日前宣判，案中3人未盡照看義務存在過錯，合計賠償近20萬元（約21.6萬港元）。

案情指，死者朱×丙於2023年12月14日晚上與另外11人聚餐，飲下約3,500毫升酒類，獲安排前往酒店休息，途中昏迷不醒，送院搶救後證實死亡。法院經審理認為，同行被告熊×等8名被告與死者聚餐期間，除了正常敬酒外，沒有出現勸酒及灌酒等不當行為，也不存在應救助而未施救情況，故不構成侵權。

未盡照看救助義務 誤搶救 法院指，死者作為具完全民事行為能力的成年人，應當知曉過量飲酒可能對身心造成不利後果，並做到適量飲酒。案中另外3名被告，即左×、李×丁及死者堂哥朱×作為共餐及同行者，明知死者醉酒卻未盡照看及救助義務，致其無人照看，獨留車中，延誤搶救時機，應承擔次要責任及賠償。