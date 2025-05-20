新冠全國確診率挨兩成 疫情料月底「登頂」

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，本輪新冠疫情自3月份開始，已持續近3個月，屬於一次正常的波動。從近幾年情況看，新冠疫情一般半年到一年會有一個流行高峰，本輪疫情流行水平尚未達到去年峰值、即檢測確診率21.1%。

高危人群存重症風險

中疾控此前預計，4月至5月的疫情波動不會超過2024年夏季，引發規模性的疫情可能性較低。關於本輪確診率升高的原因，李侗曾認為主要與群體免疫屏障減弱、病毒變異導致免疫逃逸能力增強兩個因素有關。他還解釋，今輪感染最典型的症狀依然是低燒和咽痛，偶爾伴隨咳嗽，並可能出現味覺、嗅覺減退。他提醒年輕人感染後一般3到5天可自愈，但老年人，尤其是合併慢性基礎疾病、免疫缺陷疾病的人群，仍存在發展為肺炎甚至重症或危重症的風險。