台車撞小學3死13傷

台灣新北市三峽區一輛私家車昨日下午4時在北大國小門外衝撞途人，造成至少3人死亡、13人受傷。75歲男司機一度受困私家車，獲消防人員救出後送院治理。車禍後地上血漬斑斑，書包和私家車碎片散落一地。（綜合報道）