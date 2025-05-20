兩岸國際

台車撞小學3死13傷

台灣新北市三峽區一輛私家車昨日下午4時在北大國小門外衝撞途人，造成至少3人死亡、13人受傷。75歲男司機一度受困私家車，獲消防人員救出後送院治理。車禍後地上血漬斑斑，書包和私家車碎片散落一地。（綜合報道）
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