兩岸國際

山東男陳屍小貨車

山東省菏澤市單縣民眾上周六發現，一名男子陳屍小貨車內，遺體甚至開始腐爛。單縣警方及政府辦人員證實事件，已排除他殺，正在調查。單縣政府辦工作人員表示，男子具體死因有待法醫鑑定，正與死者家屬溝通，確定是否需要解剖。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者