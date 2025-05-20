山東省菏澤市單縣民眾上周六發現，一名男子陳屍小貨車內，遺體甚至開始腐爛。單縣警方及政府辦人員證實事件，已排除他殺，正在調查。單縣政府辦工作人員表示，男子具體死因有待法醫鑑定，正與死者家屬溝通，確定是否需要解剖。（綜合報道）