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山東男陳屍小貨車
山東省菏澤市單縣民眾上周六發現，一名男子陳屍小貨車內，遺體甚至開始腐爛。單縣警方及政府辦人員證實事件，已排除他殺，正在調查。單縣政府辦工作人員表示，男子具體死因有待法醫鑑定，正與死者家屬溝通，確定是否需要解剖。（綜合報道）
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