促黨政機關帶頭節省 公務車選新能源國產

國務院修訂條例 多項厲行反浪費 中共中央、國務院日前公布修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，要求各黨政機關帶頭過緊日子。條例提到公務用車實行政府集中採購，且應當選用國產汽車，優先選用新能源汽車。

《黨政機關厲行節約反對浪費條例》於2013年10月29日經中共中央政治局會議審議批准，隔月由中共中央、國務院發布實施。條例發布近12年後首次修訂，於本月2日由中共中央批准。條例明確黨政機關公務用車管理將在多方面統一，包括編制、標準、購置經費以及採購配備管理等。公務用車若達到更新年限但仍可使用便繼續使用，領導幹部職務變動等因素不能成為提前更新車輛的理由。而且公務用車的保險、維修和加油等實行集中採購，以削減成本。

條例要求，黨政機關厲行節約反對浪費，應當堅持從嚴從簡，勤儉辦一切事業，降低公務活動成本，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。各級領導機關和領導幹部必須樹立正確政績觀，堅持以身作則、以上率下，嚴禁搞勞民傷財的形象工程、政績工程，防止重大決策失誤造成嚴重浪費，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。

嚴禁無實質內容差旅 條例規定，黨政機關從嚴控制國內差旅人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。差旅人員不得接受禮金、禮品和土特產品。公務接待的工作餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒。

條例指出，黨政機關政務訊息系統建設應當統籌規劃，統一組織實施，防止分散重複建設和頻繁升級。政府需建立共享共用機制，加強資源整合，推動重要政務訊息系統互聯互通、訊息共享和業務協同，降低軟件開發、系統維護和升級等方面費用，防止資源浪費。本報綜合報道