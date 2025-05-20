新疆現發光不明飛行物

【本報綜合報道】新疆維吾爾自治區多地近日拍到有發光物體在半空移動，新疆氣象局工作人員稱不明飛行物並非氣象衞星。有航天科普博主則指出，應是火箭執行「鈍化」操作。

有網民表示，上周五晚上10時許，在頭屯河谷森林公園和烏魯木齊繞城高速連接口處看到一個發光體，起初以為是月亮，但後來該發光體變形，「中間一個圓點，上下呈現扇子形狀」。同樣拍到發光體的還有昌吉的金女士。她表示，當天天氣晴朗，發光體周圍一圈卻迷濛一片。

在距離烏魯木齊300多公里的克拉瑪依，王先生也看到發光體在雲層上面，往北邊阿勒泰的方向飛去。

科普博主料火箭「鈍化」 新疆氣象局相關工作人員周日表示，氣象衞星離地球很遠，無法用肉眼觀測，而氣象探空氣球只在特定區域放飛，也不會發光，其他在空中探測的設備都需要借助民航設備，也不會單獨觀測。

航天科普博主「航天面面觀」認為應是火箭執行「鈍化」操作的場景。火箭把衞星送到預定軌道後會鈍化操作，即「排放剩餘燃料以及高壓氣瓶裏的剩餘氣體，電池也會放電」。假如條件合適，在地面也能看到。