自媒體靠國安內容 博眼球謀利

某網絡自媒體公司相關帳號宣稱在反間諜工作中取得重大突破，呼籲大家持續關注該公司相關帳號。國家安全機關調查發現，該自媒體公司註冊一批頻繁發布「反間防諜」內容的網絡帳號，通過發布所謂「內部訊息」、「解密訊息」吸睛圈粉，甚至誘導網民向其舉報危害國家安全的情況線索，借維護國家安全之名，提升帳號商業價值之實。