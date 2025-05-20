世衞大會 陸方斥個別國操弄台問題

【本報綜合報道】世界衞生大會昨日至下周二在瑞士日內瓦舉行。中方代表批評個別國家將涉台問題作為遏制中國發展的工具，再次在世衞大會操弄台灣問題，顯然違背了各國齊聚此次大會的初心。

批評民進黨逆歷史潮流

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭上周六表示，在台灣地區參與世界衞生大會問題上，中方的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衞生大會第25.1號決議確認的根本原則。他指中方對涉台提案堅決反對，在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衞生事務作出了妥善安排，只要是符合一個中國原則的涉台技術交流都能夠順利進行。