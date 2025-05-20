智庫：兩岸關係空前風險 推進統一加速難免

報告指賴清德勾美謀獨所致 台或成烏克蘭翻版 智庫「中國海峽研究院」昨日發布《2025兩岸關係風險指數報告》，警告當前風險指數升至7.11，再創新高，兩岸風險上升趨勢在去年不僅沒有扭轉，還突破了以「非和平方式」處理兩岸問題的臨界點。台灣民眾若無法正視兵凶戰危局勢，未來恐面臨烏克蘭局面。

兩岸關係風險指數是基於政治、軍事、經濟關聯、社會和輿論，以及涉外因素等5大方面綜合分析，計算得出的量化指數。報告指出，兩岸關係風險指數過去5年高企，早已超過1950年代兩岸軍事對峙時期水準，台灣內部極端政治是促使今年風險指數上升的核心因素，賴清德在就職演講中大談「主權」，並持續加強與美國合作，使兩岸進入對抗階段。

貿易及人員往來 助降衝突風險 報告認為兩岸和平可能性正逐步壓縮，以美國為代表的西方勢力持續加強介入台海問題，包括派高官訪台，或以強化美台關係為由推動《台灣保證實施法案》、《台灣國際團結法案》等涉台法案，意在把台海問題當作籌碼，遏制中國崛起。報告提到，兩岸局勢已處於發生根本變化的前夜，推進統一行動開啟加速。

不過兩岸貿易和人員往來增長有助降低衝突風險，深化和平發展。去年兩岸貿易總額達2,929.7億美元（約2.28萬億港元），較前年同期增長9.38%。去年大陸人赴台超過43萬人次，較前年接近翻倍，台灣赴陸則超過277萬人次，增長超過五成。中國海峽研究院是由兩岸各領域青年學者共同發起成立的綜合民營智庫，現任理事長為全國青聯常委雷希穎。

賴執政一年 53%人不滿其表現 賴清德執政屆滿一年，昨日民調顯示53%受訪者不滿意施政表現。43%受訪者認為賴清德執政後台灣變得更危險，僅6%覺得更安全。52%人認為台灣社會變得更分裂，僅9%覺得更團結。對於台灣最後核電機組日前停止運轉，多達72%人擔心未來供電穩定，其中43%人非常擔心。本報綜合報道