華共逾七千博物館 去年近15億人次參觀

【本報綜合報道】昨日是國際博物館日，今年主題是「快速變化社會中的博物館未來」。中國主會場活動當日在北京大運河博物館舉行，期間揭曉第22屆全國博物館十大陳列展覽精品獎終評結果，其中擁有海內外體系最完整中國古代藝術通史陳列的上海博物館，以中國古代青銅器展廳等東館常設陳列入選。

91%免費開放 活動開幕式上，國家文物局發布最新數據指，2024年全國博物館舉辦陳列展覽4.3萬個、教育活動51.1萬場，接待觀眾14.9億人次。截至去年底，全國備案博物館總數達7,046家，實現每20萬人擁有一間博物館，博物館免費開放率達91.46%。

此外，全國博物館推出豐富慶祝活動，為民眾獻上文博盛宴，如廣西自然博物館前日在當地購物中心舉辦民俗手工體驗等快閃活動；川渝兩地專家團隊前日亦在重慶人民廣場為民眾提供免費、專業文物鑑定服務；湖北武漢博物館推出天津博物館藏明清玉器展、全國兒童「詩歌的樣子」美術作品展，以玉器溫潤沉靜與童畫靈動色彩，營造跨越時空的藝術對話與文化體驗。