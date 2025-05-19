墨西哥蝸牛遭獵缺汁液 染色古法恐絕迹

罕見品種具價值 工業採集毀棲息 墨西哥南部海岸瓦哈卡州，原住民族米斯特克人1,500年以來，一直取之自然，用之自然，從一種罕見蝸牛提取汁液為紗線染色，是至今仍在使用的最古老染色方法之一。不過，英國傳媒上周五報道，由於偷獵蝸牛問題嚴重，加上現存採集者僅餘14人，該族憂慮這種絕活失去傳承，面臨消亡。

據介紹，世世代代米斯特克人中，都有染色師趁退潮時，在沿海岸邊攀岩跋涉採集上述蝸牛，在不傷害牠們情況下，摩擦其腹部以刺激分泌出白色液體，再塗到手持白色棉線上，並暴露於空氣和陽光下，棉線就會從淺綠色變成米斯特克人視為神聖的深紫色。染色師會將蝸牛放回原地任其繁衍，然後徒步回到山上，交由族中婦女將紫線織成衣服等。

永不褪色 散發大海香氣 據說這種紫色染料永不褪色，即使衣服爛了也洗不掉，摩擦時更會散發出海藻和大海味道。不幸的是，1980年代中期有日本公司發現這種瑰寶可用來為和服染色，開始工業化採集這些蝸牛，令其數量銳減四分之三，目前僅存在於瓦杜爾克國家公園。

手藝利潤低 傳承青年減 81歲的哈巴庫克（Habacuc）父子是最後一批染色師，妻子則教女兒和兒媳編織。他慨嘆蝸牛棲息地不斷受到人類活動威脅，每天發現的蝸牛由以前的3,000隻變成如今約100隻，低利潤令繼承傳統的年輕人愈來愈少。哈巴庫克夫婦希望政府加強生物多樣性保護力度及推廣教育工作，助他們拯救傳統文化。本報綜合報道