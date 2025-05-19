李在明提修憲大計 總統改4年連任制

韓選前支持度續領先 籲強化職責分散權力 南韓共同民主黨總統候選人李在明支持度續領先，他昨日提出修憲構想，包括總統4年連任制、總理國會推薦制等，並提議最快在2026年地方選舉或2028年國會選舉中就修憲案舉行全民公投。

李在明在社交平台Facebook發文表示，應在強化總統職責的同時分散權力。他指出，若實施總統4年連任制，可使民眾對政府施政展開中期評估，從而增強總統責任。他還表示，應由國會推薦總理，以確保總統尊重總理權限，推動其更穩健地履職。

主張限制否決權及戒嚴權 李在明主張，總統任命高級公職人員犯罪調查處、檢察廳和警察廳等偵查機關和廣播通信委員會、人權委員會等機構首長須獲得國會同意，以保障有關機構中立。

李在明同時表示，應該廢除僅賦予檢方提請法院簽發令狀權限的現行規定，並且將監察院編入國會系統，從而保障監察院的獨立性。

李在明還主張應限制總統行使再議要求權（否決權）和宣布緊急戒嚴的權限。他指出，否決權過去常濫用，若法案涉及總統及直系親屬的貪腐或犯罪問題，應禁止總統行使否決權，並賦予國會向憲法法院申請權限爭議審判的權力。他還提議，若總統擬發布緊急命令或宣布戒嚴，須事先向國會通報並獲得批准。

關於修憲時間，李在明指若討論順利，最快可在2026年地方議員和地方政府各級領導選舉舉行公投，最晚也可在2028年國會議員選舉中全民公投。本報綜合報道