墨西哥海軍帆船 紐約撞橋2人魂斷

墨軍帆船撞布魯克林橋一刻

節慶訪問突失動力 多人正身處桅杆 墨西哥一艘海軍大型高桅帆船前晚在美國紐約舉行節慶訪問時，其桅杆頂部撞上布魯克林橋，造成船上兩人死亡，另有19人受傷。大橋事後一度禁止通行，經檢查後已重新開放。紐約市長亞當斯昨天透露，帆船撞橋前已失去動力，正調查事故成因。

涉事帆船「庫奧特莫克號」一共載有277人，大部分為墨西哥海軍學員。踏入前晚8時30分左右，它在紐約東河開始漂浮，慢慢靠近布魯克林橋，其桅杆與大橋一旁碰撞後發生斷裂，部分碎片掉落甲板，引來沿岸部分目擊者尖叫。惟帆船未有停下，繼續緩慢航行，多人當時仍然身處桅杆位置。

另19傷 無人墮河 事故發生後，亞當斯到場視察，並召開記者會。他起初透露船上一眾傷者中，4人傷勢較為嚴重。紐約警察（NYPD）強調無人跌入河中，所有傷者均在船上受傷。當地交通部門則稱，經檢查後無發現布魯克林橋出現結構損壞迹象。

約數小時後，亞當斯透露事故增至兩人死亡，尚有兩名傷者情況依然嚴重，相信庫奧特莫克號早在撞橋前已失去動力。紐約執法人員透露，上述兩名死者正是由桅杆摔落，獲送往附近醫院證實死亡。墨西哥總統辛鮑姆表示，她對失去兩名船員深感悲痛。

資料顯示，庫奧特莫克號長90.5米、寬12米，於1982年首航。由4月6日起，它離開墨西哥阿卡普爾科港口，展開為期254天航行，原定途經22個來自15個國家的港口。按原先計劃，它離開紐約後將駛往冰島首都雷克雅未克及法國多地港口。本報綜合報道