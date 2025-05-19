魯比奧拉夫羅夫通電話 美：俄烏分擬停火計劃

商與俄繼續接觸 外界料核心問題仍陷困局 美國國務卿魯比奧、俄羅斯外長拉夫羅夫上周六通電話，就俄烏代表團上周五在土耳其伊斯坦布爾的談判成果交換意見，討論美俄繼續接觸的問題。魯比奧對俄烏達成交換戰俘協議表示歡迎，重申美國致力於實現俄烏戰爭結束，並指雙方將分別準備停火提案。

俄羅斯外交部指，拉夫羅夫應約與魯比奧通電話。拉夫羅夫指出，美方在促使烏方最終接受俄方關於恢復對話提議中發揮積極作用，俄方願意繼續與美方合作。魯比奧強調，美方願繼續協助尋求烏克蘭危機解決方案，雙方討論制訂停火條件的籌備工作。在通話中，兩人還談及其他一些國際和地區問題，並就俄美繼續接觸交換意見。

烏歐通話 指須增對俄壓力 另一邊廂，烏克蘭外長瑟比加同日與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通電話，話題仍是伊斯坦布爾談判。烏克蘭外交部發聲明稱，雙方在通話中達成共識，認為必須加大對俄羅斯的壓力，以實現全面、持久停火。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫表示，與俄羅斯互換戰俘的計劃於本周展開。

俄烏在伊斯坦布爾的談判持續近兩小時，為雙方開戰逾3年以來首次直接會談，雙方同意各自交換1,000名戰俘，為戰事爆發迄今最大規模戰俘交換。俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基稱，談判朝和平解決衝突邁出一步，但期望談判立即取得重大突破並不現實。有分析人士指出，俄烏在停火條件、部分土地歸屬、烏克蘭是否加入北約等核心問題依然存在難以彌合的分歧，實現停火乃至持久和平仍然道阻且長。

普京稱已能推至要求結果 全俄國家電視廣播公司昨日播出專訪，俄羅斯總統普京提到當前已擁有足夠力量和手段，能夠將始於2022年的特別軍事行動推進至符合俄羅斯需要的合理結局。普京認為，特別軍事行動需要達成的結果包括消除引發危機的根源、創造實現持久穩定和平的條件、保障俄羅斯國家安全、維護把俄語視為母語並把俄羅斯視為祖國的人民權益。普京又指，俄羅斯尊重美國的國家利益，期望得到同等對待。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，西方國家的最後通牒對結束俄烏戰事沒有幫助。他促請發出最後通牒的人應該記住，僅靠和平談判不一定能結束敵對行為，談判失敗可能導致衝突進入更可怕階段。法國總統馬克龍日前揚言，如果俄羅斯繼續拒絕回應停火提議，歐洲將與美國協調實施更多對俄制裁。本報綜合報道

烏克蘭總統 澤連斯基 俄羅斯外長 拉夫羅夫 俄羅斯總統 普京 俄烏代表團早前在伊斯坦布爾展開直接會談。 美國國務卿 魯比奧