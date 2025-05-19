逼家長護學崗輪值 當局責成校方整改

【本報綜合報道】護學崗是中小學門口必設崗位，參與者往往是教師、保安及來自家長的志願人士，目的是疏導學校門口車流及人流，為學生上下課安全通行提供保障。廣西自治區百色市有家長日前反映，右江區實驗小學家委會強制家長輪班在護學崗當值。右江區教育局上周四責成校方整改，確保不再發生類似情況。

常突發通知 焗抱嬰站崗 有家長投訴，護學崗並非家長自願報名，而是家委會自行排班，往往突然收到通知需要前往值班，一眾家長只能就範，自己亦被迫抱住兩個月大嬰兒站崗。她表示共有4批家長分別在4個時段值班，均不需簽到，到場後只需把照片發到群組。

右江區教育局通報，經核實，該校某班級在具體執行過程中，由於採用簡單輪值模式，且未及時根據實際情況做好人員協調補位工作，導致出現家長帶同孩子共同值守情況，反映校方在工作安排上有考慮不周及落實不到位問題。當局指未來將持續強化護學崗管理工作，嚴格落實家長自願參與原則，堅決杜絕任何變相強制行為，確保規範有序展開。