廣西黨委副書記受查 傳政府拆走宣傳照

【本報綜合報道】中紀委上周五通報，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。自治區官網領導欄目目前已刪除介紹藍天立的個人資料網頁，有網傳照片顯示，疑似政府工作人員拆走藍天立的宣傳照片。

涉嚴重違紀違法 藍天立受查消息發布後，廣西政府黨組當晚已召開擴大會議，強調堅決擁護黨中央對藍天立涉嫌嚴重違紀違法調查的決定。會議指出，藍天立的行為嚴重損害黨和廣西的形象，破壞廣西政治生態和發展環境。會上要求保持反腐高壓態勢，防範和嚴懲重點領域腐敗，健全風腐同查同治機制，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以深化改革促廉潔，在剷除腐敗滋生的土壤和條件上常抓不懈。

網傳照片顯示，疑似廣西政府工作人員拆走辦公樓牆上藍天立的照片；他的照片和以往報告發言曾被製成展板宣傳，如今被放在垃圾桶旁丟棄。有網民聲稱，藍天立受查涉及非法走私稀土的重大案件，而廣西是中國稀土資源的重要產地，尤其以鋱和鏑的資源豐富著稱。