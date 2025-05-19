極端天氣榨乾 陝西河南特旱

高溫少雨影響內地 面積逾200萬平方公里 受高溫少雨影響，華南、華北、西北、長江中下游及四川等地今年乾旱迅速發展。國家氣候中心最新監測顯示，陝西、河南、甘肅東部等地目前出現中度及以上乾旱，其中陝西西南部、河南西南部等地特旱。專家分析，本輪旱情與全球暖化背景下極端氣候常態化密切相關。

國家氣候中心首席預報員高輝表示，春季以來的乾旱與中高緯度大氣環流尤其是東北冷渦有關聯。自4月以來，東北冷渦活躍且位置偏南，導致東部地區盛行北風距平，抑制熱帶水氣向乾旱區輸送，水氣難以到達長江以北地區，造成陝西、河南、甘肅東部乾旱持續。旱情呈現出前期擴大、近期有所減緩的特徵，上月18日，全國中旱及以上乾旱面積超過200萬平方公里，其中，特旱面積達到47.7萬平方公里，均為春季以來最高。

乾旱日數64年來最多 乾旱在廣西、江蘇、山西、甘肅等省（自治區）呈現極端性，自1月1日以來的平均乾旱日數為1961年以來歷史同期最多。自3月1日以來，陝西和甘肅平均降水量均偏少五成以上，分別位列1961年以來歷史同期第一和第二少。受乾旱影響，廣西南部、中部部分地區江河、水庫水位下降明顯。

在冬小麥區，如河北、河南、山西、陝西、甘肅等地灌溉條件不足的麥田長勢偏差。在河南西部和北部、安徽西北部、山西中南部和陝西等地，土壤輕到重度缺墑，對小麥灌漿不利。江蘇部分地區則因旱情較重導致晚播麥生育進程不整齊，部分小麥發生卷葉。

預測未來10天，雲南、廣西等地將有較強降水，乾旱趨於緩解。但西北地區東部、華中北部等北方旱區降水較少，乾旱仍將維持。預計5月底至6月初，華北西南部、華中北部、西北地區東部等旱區降水偏多，將逐步緩解旱情。水利部已調度黃河流域骨幹水工程補水10.5億立方米，並啟動甘肅、山西、陝西和雲南4省乾旱防禦Ⅳ級響應。財政部、緊急管理部緊急預撥4,000萬元人民幣（約4,335萬港元）救災資金，支持山西、廣西、陝西抗旱保供水。本報綜合報道