高鐵落車被夾 女子遭推回車廂

湖南省株洲市株洲西站一名女子上周五從一列即將開車高鐵匆忙落車，結果卡在車門門縫之間。多名工作人員趕來拉開車門，她卻未能落車，反而遭到眾人推回車廂之內。株洲西站派出所相關工作人員表示，女子當時看錯車站指示屏，結果上錯車，正打算落車，目前未能判斷有關行為到底是故意抑或無意。（綜合報道）