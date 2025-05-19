「空中無人機航母」 九天下月底首飛

【本報綜合報道】在第十五屆中國航展上，有「空中無人機航空母艦」之稱的「九天」察打一體無人機首次亮相，引起關注。目前九天無人機的04架機已完成機體結構裝配，正進行系統安裝與測試等工作，預計今年6月底完成首飛任務。

可兩小時內轉換任務類型 九天無人機翼展達25米，最大起飛重量16噸，最大載重6噸，最大航程7,000公里，航時大於12小時。九天無人機的另一個亮點是在機腹內整合了「異構蜂巢任務艙」，可容納上百枚巡導彈或小型無人機。此外，無人機採用開放式架構，配備可快速更換的任務艙，通過換裝不同的模塊化任務載荷，能在兩小時內轉換任務類型，包括用作體系作戰、運輸支援和應急救援等軍用和民用領域。

軍事專家分析，航展上可見九天無人機掛載中距的空中導彈，例如霹靂12E，可對敵方空中目標進行先敵發射、先敵打擊。九天無人機也搭載比較先進的電子戰吊艙，可壓制和干擾對方的雷達，提升自身的生存能力。若搭載定向紅外線干擾系統，可透過激光干擾對方的紅外線導引導彈，提高突防打擊能力。九天無人機內設的蜂巢任務艙可放微型無人機，作戰時敵方較難攔截，突防能力比較強。