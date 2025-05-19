美還戰國帛書終抵京 國家博物館7月展出

迄已知最早同類卷籍 富學術思想研究價值 國家文物局上周五在中國駐美國大使館，接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的子彈庫帛書其中兩卷。流失海外79年的國寶終踏上重歸故國之途，昨日凌晨3時55分由直航飛機送抵北京首都國際機場。子彈庫帛書是目前唯一已知的戰國帛書，是迄今發現的中國最早帛書，在古文字、學術史及思想史上有重要研究價值。

完成返還交接儀式後，子彈庫帛書第2卷《五行令》和第3卷《攻守占》隨即裝箱送上中國國際航空公司航班，從美國首都華盛頓啟程。基於溯源及流轉歷史研究形成的紮實完整證據鏈，經過多輪磋商後，美方終同意把子彈庫帛書第2、3卷退出館藏並歸還中國。國家文物局赴美工作組把文物帶回國後展開查驗等工作，並送往文物庫房，將於7月在國家博物館首次展出。

續推動第一卷歸回 據北京大學中文系教授李零長達45年研究，子彈庫帛書的年代大概在公元前300年前後，內容與古代術數有關。帛書第2卷《五行令》由兩部分組成，分別是《月名圖》和寫在下方的文字。墨書文字字體較小，寫在紅色欄格內，按五行講四時十二月的宜忌。五行時令把一年360日分為木、火、土、金、水五段，每段72天，按五行分出30個節氣。五行令與四時令曾並行於先秦兩漢，此後逐漸遺忘。第3卷《攻守占》則記載攻城、守城的方向宜忌和日辰宜忌。

《五行令》和《攻守占》均為殘片，而帛書第一卷《四時令》則相對完整，分甲、乙、丙篇，國家文物局將繼續推動《四時令》早日回歸。國家文物局流失文物追索返還辦公室副主任朱曄表示，從來沒有一件像子彈庫帛書的中國文物受到海內外學術界共同關注，並且對它的研究是歷久不衰。

盜掘流落美國79載 在抗日戰爭長沙第3次和第3次會戰之間出現較長間歇期，修建防禦工事之際長沙出現多宗盜墓事件。子彈庫帛書於1942年從一座戰國楚墓盜掘出土，幾經輾轉後於1946年流入美國。本報綜合報道