最後通牒加制裁 奈何就是欠實力

5月10日，英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國總理默茨、波蘭總理圖斯克，在烏克蘭首都基輔與烏總統澤連斯基舉行「志願者聯盟」會議，討論俄烏戰爭停火及支援烏克蘭問題。會後英、法、德及波蘭領袖發表聯合聲明，承諾增加對烏國的支持，呼籲俄羅斯同意全面及無條件停火30日。

到5月14日，歐盟批准了第17輪對俄羅斯的制裁方案，針對俄國規避西方制裁的「影子艦隊」，以及涉嫌協助俄國的第三國企業，旨在加大對俄經濟壓力，迫使俄羅斯總統普京就烏克蘭危機進行和談。法國外長巴羅表示，美國和歐洲應該使用毀滅性的制裁，掐住俄羅斯的喉嚨，迫使其同意停火。諷刺的是，如今歐盟仍有20%的天然氣從俄羅斯入口，歐盟支付俄國油氣的費用，比援助烏克蘭的經費還要多，而有關制裁要到2027年才能全面展開。

圖迫使俄羅斯停火 歐盟宣稱，這次制裁是盡最大的努力迫使俄羅斯停火，並希望美國總統特朗普繼續支持歐洲。有分析家指出，歐盟這次努力的「壓艙石」是新上任的德國總理默茨，這位跨大西洋主義者認為，歐洲安全的威脅來自俄羅斯，歐美要聯手對抗俄國，才能維護歐洲安全。不過，制裁歸制裁，歐洲根本沒資格參與在土耳其舉行的俄烏談判，特朗普及普京亦沒有參與，正如韓戰、越戰的和談一樣，戰爭仍會持續一段時間，直至更決定性的因素出現，例如烏軍甚麼時候撐不下去。

而無論默茨對國內或歐盟表現得如何強硬，他早前與特朗普首次通話，除了尋求解決關稅問題，亦爭取特朗普支持抗俄，更表示德國願意大幅增加軍費，可謂盡顯新政府的奴性。

此外，儘管波蘭總理圖斯克表示「烏克蘭的戰爭就是歐盟的戰爭」，但這個所謂「志願者聯盟」，在特朗普政府退出援烏後，根本無法對付俄羅斯，一切只是擺姿態。甚至烏克蘭軍方提議，在華府退出援烏後，「志願者聯盟」是否可以出資購買美國軍備，繼續支援烏國，「志願者聯盟」都沒有表示。如今歐盟擔心的，反而是被排除在俄烏議和之外，烏克蘭未來的領土劃分及國土安全，歐盟要概括承受，歐洲更無法主動參與烏克蘭的重建。

事實上，無論「志願者聯盟」政治斡旋的動作有多大，援烏抗俄的呼聲有多響，卻始終欠缺應有的軍事實力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻