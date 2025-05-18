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台動物園兩石虎寶寶新名揭盅
台灣台北市立動物園近日為兩隻新生的瀕危絕種雌性石虎寶寶（左及右圖）舉辦命名投票活動，吸引不少民眾踴躍提交可愛名字。園方上周四公布，這對石虎寶寶正式獲分別命名為「捲心蛋」、「捲心糕」，名字延續自石虎媽媽的名字「春捲」，承載着家族連結與祝福。
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