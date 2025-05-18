漢墓文物數碼活現 絲綿袍AI還原眼前

手繪紋樣千花千面 毫米精度印花敷彩串連 中國湖南博物院前日發布多項長沙馬王堆漢墓文物的最新重大研究成果，通告會上，除了首次公布綺地「乘雲繡」茵席，為考古發現最早的絲織坐墊，「赭黃色紗地印花敷彩絲綿袍」數碼孿生模型亦首次亮相，不僅深化了對漢代紡織技術、禮儀制度及文字演變理解，也為文物數碼化保護與活化利用提供了範例。

綺地「乘雲繡」 更正功能為坐墊 院方介紹，西漢初期長沙國丞相、第一代軑侯之妻「辛追」一號墓北邊廂，在1972年出土的綺地「乘雲繡」50多年來被誤定名為枕巾，但經遣冊考據及出土位置分析，確認為考古發現最早的絲織坐墊（茵席）；從文物組合和擺放方位來看，應為模擬墓主辛追生前坐在茵席上享受美食歌舞的場景。相比同時出土的絹地乘雲繡枕巾精細工藝，綺地「乘雲繡」較粗糙，加上長100厘米、寬74厘米的尺寸，進一步佐證了功能區分，功能屬性得以糾正。

對於迄今所見最早印花、敷彩相結合的絲織衣物、一號漢墓出土的赭黃色紗地印花敷彩絲綿袍，院方首次通過人工智能技術，毫米級精度數碼還原西漢服飾手繪紋樣「千花千面」特點，完整呈現衣物兩千年前新衣狀態，與出土後舊衣形態，動態模擬織物垂墜感。此外，在馬王堆三號墓出土的一件絲綿袍殘片上，還新發現雙鳳乘雲繡刺繡紋樣，為馬王堆漢墓絲織品紋樣增加了新品種。

參考漢隸墨迹 發布數碼字體 針對院內鎮館之寶、一號漢墓出土的T形帛畫，研究人員利用多光譜和高光譜成像技術，首次發現玉圭、神豹造型及祭祀場景的多處改繪線條。例如，天國守門神的手部底稿顯示原為執玉圭禮器，後改為拱手狀，推測因西漢禮儀風尚變化而調整。此外，帛畫天門上方疑似文字痕迹為後續研究提供了新線索。院方還發布了馬王堆新漢隸數碼字體，為基於馬王堆帛書中的13萬多字漢隸墨迹所產生。字體既保留漢代隸書古樸韻味。又適配現代電子設備，計劃於下月通過公益授權應用於公共文化領域。本報綜合報道