韓大選前 執政黨盼谷民望 尹錫悅宣布退黨

金文洙支持率仍落後在野黨李在明 南韓前總統尹錫悅昨日宣布，退出執政國民力量黨，稱此舉是為了讓該黨在大選中取得勝利，並呼籲選民支持國民力量黨總統候選人金文洙。上周五最新民調結果顯示，最大在野黨共同民主黨候選人李在明的支持率首次突破50%，而金文洙的支持率為29%。

尹錫悅昨日在社交平台發文指，他這天離開國民力量黨，即使退黨，仍會為守護自由與主權，「披白上陣」奮力以赴。他呼籲選民，集中力量支持金文洙，務必參與投票；又指選民手中每一票，都是守護國家自由與主權、邁向繁榮的重要力量。

尹：仍會守護自由主權 國民力量黨臨時領導人金龍泰上周四曾表示，會盡快與尹錫悅會面，並鄭重建議對方退黨，為大選勝利作出決斷。金龍泰指出，無論尹錫悅是否接受退黨建議，該黨都在考慮其他應對措施，如針對被最高法院判有罪、被憲法法院裁定違憲等的黨員，限制黨籍3年。

南韓第21屆總統選舉將在6月3日舉行，為了獲得中間選民的支持票，國民力量黨內部要求尹錫悅退黨的呼聲高漲，之後出現圍繞是否應將尹錫悅開除黨籍、抑或讓他自行退黨的爭議。尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，引發政治風暴，國會對他發起彈劾。南韓憲法法院上月4日裁定尹錫悅缺乏正當程序和法律依據，構成嚴重違憲違法行為，宣布通過對他的彈劾，他立即被罷免總統職務。目前，李在明在中立選民群體中獲得壓倒性支持，金文洙緊隨其後，改革新黨候選人李俊錫的支持率為8%。本報綜合報道