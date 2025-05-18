兩岸國際

巴西爆禽流 華停入口肉類60日

巴西上周五首次證實有商業農場爆發禽流感，有關農場位於南里奧格蘭德州。受事件影響，中國政府已暫停從巴西進口禽肉60日。巴西農業部強調，禽流感不會通過食用禽肉及蛋傳播，人類感染禽流感的風險較低。農業部長法瓦羅表示，如果能消除疫情，有可能在60日內恢復正常的禽肉貿易往來。（綜合報道）
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