巴西爆禽流 華停入口肉類60日

巴西上周五首次證實有商業農場爆發禽流感，有關農場位於南里奧格蘭德州。受事件影響，中國政府已暫停從巴西進口禽肉60日。巴西農業部強調，禽流感不會通過食用禽肉及蛋傳播，人類感染禽流感的風險較低。農業部長法瓦羅表示，如果能消除疫情，有可能在60日內恢復正常的禽肉貿易往來。（綜合報道）