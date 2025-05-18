華府擬辦真人騷 供移民爭奪公民身份

製片人 沃索夫

【本報綜合報道】美國國土安全部上周五確認，正考慮通過真人騷節目，讓外來移民競逐美國公民身份，但這個提案暫未獲得批准或否決，每個提案在被批准或否決前都會經過徹底審查。

美媒此前報道，加拿大裔美國製片人沃索夫（Rob Worsoff）確認，已與國土安全部官員討論上述真人騷提案，讓參賽者互相較量，證明自己最具備當美國人的條件，官員對此給予積極回應。他已聯絡多間電視台，就該節目進行初步討論，以便了解一旦落實後電視台有沒有興趣接手。國土安全部回應指，審查目前在非常初期階段，尚未有任何相關製作。

藉戰時法驅委國移民 最高院叫停 美國最高法院同日再次叫停特朗普政府援引戰時法律《外國敵人法》，驅逐委內瑞拉移民。最新裁決指出，被羈押人員面臨重大權益風險，政府沒向他們充分告知驅逐計劃，只提前約24小時通知，又缺乏關於如何行使正當程序權利以反對驅逐的資訊，不符合要求。另外，有共和黨眾議員提案，針對無證移民的匯款徵收5%消費稅，以打擊境內非法移民活動。