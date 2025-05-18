俄烏談判未達停火 美方埋怨澤連斯基

歐領導人紛撐基輔 擬加大制裁莫斯科 俄羅斯與烏克蘭代表團上周五在土耳其伊斯坦布爾舉行3年來首次直接談判，雙方同意交換戰俘，但未就停火達成共識。歐洲領導人對談判結果普遍失望，認為俄方未能展現誠意。美國總統特朗普則認為，俄羅斯總統普京雖然沒現身會談，但對戰事感到疲累，並將矛頭指向烏克蘭總統澤連斯基，指對方手中沒有王牌、令事情變得困難。

俄烏談判結束後，澤連斯基和法國總統馬克龍、德國總理默茨、波蘭總理圖斯克、英國首相施紀賢以及特朗普通了電話。澤連斯基稱，各國領導人討論了談判結果，又指烏克蘭準備採取最迅速的措施，實現真正的和平。他指出，他們的立場是如果俄羅斯拒絕全面無條件停火並繼續殺戮，就必須實施嚴厲制裁，繼續對俄施壓，直到其準備好結束戰爭。

圖斯克在通話後表示，俄方事實上已中斷談判並拒絕停火，強調現在是時候加大施壓。施紀賢亦認為，俄羅斯的立場不可接受，而且「這已經不是第一次了」。馬克龍表示，如果俄羅斯繼續拒絕與烏克蘭實施無條件停火，歐洲國家將與美國協調對俄羅斯實施更多制裁。聯合國歡迎俄烏在土耳其伊斯坦布爾舉行的會談，發言人指，希望這能夠實現烏克蘭全面、立即而且無條件的停火。

特朗普指普京疲累 特朗普受訪時指，普京雖然沒現身會談，但對戰事感到疲累，亦有意與烏克蘭談判，期望盡快與普京見面，相信會達成協議。他否認普京是和平障礙，並在評論解決烏克蘭衝突的談判時稱，自己一直說澤連斯基沒有王牌，「老實說他就是沒有」，又提到兩人經歷過一段困難時期。特朗普今年1月上任以來，從最初揚言在24小時內結束俄烏衝突，到近期聲稱美方將退出斡旋，態度一再改變。

俄質疑烏高層資格 俄總統新聞秘書佩斯科夫昨日表示，烏克蘭問題的解決工作將繼續進行。俄烏已同意交換停火條件清單，相關工作正在推進。他指出，如果兩國代表團達成一定的協議，普京和澤連斯基的會晤就有可能實現，而對俄羅斯而言，簽署文件時最主要和最根本的一點、是確認烏克蘭方面簽署人的資格。佩斯科夫還表示，如普京和特朗普認為應當舉行電話會談，克里姆林宮將發布通知。他說，俄羅斯不對有關俄烏伊斯坦布爾談判期間洩露的細節發表評論，俄烏會談必須以閉門形式進行。本報綜合報道