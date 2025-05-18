貿易夥伴關稅沒時間傾 特朗普稱兩三周內敲定

卻願意抽空訪華 討論外交經濟 美國總統特朗普上周五表示，他將在未來兩三周內設定美國貿易夥伴國的關稅稅率，並稱他的政府沒時間及沒辦法跟所有的貿易夥伴都談協議。他另在同日播出的訪問中強調，自己願意飛到中國，與國家主席習近平就外交政策和經濟問題舉行會談，並指中美關係很重要。

特朗普指出，美國財長貝森特、商務部長盧特尼克將會發出信件，本質上是告訴大家跟美國做生意要付多少錢。特朗普在阿聯酋會見企業高管時指：「我認為我們會很公平。但真的沒辦法接待這麽多想與我們見面的人。」特朗普聲稱有150個國家及地區想與美國達成協議，但他沒有透露有多少或哪些會收到信。白宮和商務部沒有立即回應置評請求。目前，美國仍在與多個經濟體進行磋商，包括日本、南韓、印度與歐盟。

美認拉攏中東遠離華影響 特朗普同日接受美媒訪問時，被問及是否希望訪問中國，他回答：「我希望訪華，並討論經濟和外交事務，中美關係至關重要。」儘管特朗普釋放出渴望與中方接觸的信號，但他同時承認，近日中東之行旨在讓這些國家遠離中國影響。他指自己到訪的沙特阿拉伯、卡塔爾及阿聯酋曾被中國極力拉攏，他們當時也打算走向中國，但是現在上述的阿拉伯國家將會留在美國的懷中，形容美國與他們的關係比以往任何時候都更緊密。

華官媒：窗口期不應僅90天 另外，中美日前舉行經貿會談，同意在90天內互降關稅，外貿企業隨即爆發「搶運潮」。中國官媒上周五發文指，「一船難求」現象反映市場對90天窗口期的珍視，更應被視作對中美進一步合作的呼籲。文章認為，中美互為發展機遇，中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90天。

題為《一船難求折射中美經貿關係本質》的文章中指出，一船難求的背後是中美企業的雙向奔赴，經過幾十年的發展融合，中美經濟深度互嵌、貿易結構高度互補，形成了「打不散、離不開」的供需紐帶。中美經貿關係的本質是互利共贏，任何試圖以關稅戰、貿易戰來顛覆此關係的嘗試最終只能被證明是適得其反。從數月前的停航潮到如今的搶運潮，此輪關稅風波凸顯政策穩定性對全球供應鏈的關鍵意義，也為中美「合則兩利、鬥則俱傷」的結論增添了最新注腳。

文章提到，中美企業界現在仍擔憂美方政策在90天後會否再出現波動，他們期盼兩國能通過後續磋商進一步降低關稅，因美方對中國商品徵收的30%關稅仍然很高。文章希望美方接下來徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作；也希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，將一船難求的熱度轉化為兩國間可持續的合作共贏具體行動。本報綜合報道