南充破逾百萬元造假幣案 拘21人

【本報綜合報道】四川省南充市公安局高坪區分局去年3月接到匿名舉報，指近期有人將在南充進行假幣交易，隨即抓獲多名涉案人員，並成立「3.16特大偽造貨幣案」展開偵查。南充警方上周四通報案件偵查結果，指目前已查獲逾40萬元（約43萬港元）假人民幣、逾百萬假外幣，抓獲21名疑犯。

借用冥幣印刷廠做掩護 警方起初在假幣交易現場，抓獲郭×、喻×等5名涉案人員，並通過相關線索研判出5人背後存在兩大假幣製造團夥，屬集原材料供應、假幣偽造、分銷、使用於一體的犯罪網絡，其中郭×為案件主謀，他於2019年因非法持有槍枝和假外幣被判刑，出獄後受某電影情節啟發，萌生製造假外幣發財的美夢。2021年底，郭×邀約喻×等人借用冥幣印刷廠做掩護製造假外幣，為解決資金和技術問題邀約多人加入製造團夥。

2023年初，郭×、喻×又找專業人士製作出高清模板，並通過熟練印刷技師將模板製作成印刷版，其後邀約做跨國貿易人士出資購買高級印刷機，採購專用油墨和特種紙張印製出大量假外幣。同年年底，郭×、喻×在兜售假外幣過程中，認識專職製造假人民幣的馮×龍，並向對方提議將假人民幣銷售交於自己，非法獲利按照三七分成，並以開網約車為掩護，兩個團夥隨即多次在南充周邊進行假外幣、假人民幣銷售。