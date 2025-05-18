台詐防中心警遇騙 失近300萬元

直到銀行帳戶內的存款幾乎耗盡，吳男才驚覺受騙，事後深感懊悔。報道又質疑，該部門高層得知後同情吳男遭遇，但礙於其隸屬防詐機關，為避免影響對外形象，因此下達封口令。

刑事局上周五對此表示同情與不捨，不予任何苛責，呼籲外界應對被害人多關懷及理解，讓對方能解脫釋懷。當局強調，吳男當時進入該部組只是支援警力，去年6月已調回保一總隊。惟有其他警員認為，吳男被調離，可能與受詐騙一事有直接關聯。