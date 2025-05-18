台詐防中心警遇騙 失近300萬元
【本報綜合報道】台灣警政署刑事局詐欺犯罪防制中心一名警員遭遇詐騙，曾6次利用上班空閒時間外出，親手將錢面交給騙徒，損失1,095萬元新台幣（約288萬港元）。
此事於上周五曝光後，令該部門顏面和信譽受損。刑事局同日回應稱，該名警員只是支援的同事，僅負責一般庶務行政工作，與防欺詐業務無關。
台媒報道，詐防中心金融調閱小組涉事吳姓警員，平時工作負責分析金流，在辦公室內接到詐騙集團電話時，竟未起疑心，誤信對方話術。
影響形象 刑事局疑下封口令
直到銀行帳戶內的存款幾乎耗盡，吳男才驚覺受騙，事後深感懊悔。報道又質疑，該部門高層得知後同情吳男遭遇，但礙於其隸屬防詐機關，為避免影響對外形象，因此下達封口令。
刑事局上周五對此表示同情與不捨，不予任何苛責，呼籲外界應對被害人多關懷及理解，讓對方能解脫釋懷。當局強調，吳男當時進入該部組只是支援警力，去年6月已調回保一總隊。惟有其他警員認為，吳男被調離，可能與受詐騙一事有直接關聯。
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