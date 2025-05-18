搗營淫窟6人團夥 台遣返8泰女

【本報綜合報道】台灣台中市有犯罪集團去年在台中公園附近大樓套房，經營泰籍女子賣淫場所，半年獲利逾68萬元（新台幣‧下同，約17.7萬港元）。台媒上周五報道，檢方將6名經營者依妨害風化罪名起訴，依《社會秩序維護法》裁罰兩名男客，由移民署遣返8名泰籍女子回國。

半年獲利近18萬 案情指，60歲蔡姓男子為集團主腦，並找到吳姓、黃姓好友合作經營應召站，賣淫女子則由泰籍外僑負責媒介，每日凌晨0至5時派遣3至4名女子在大樓騎樓攬客，每節15分鐘收費1,500元（約390港元），集團經營者抽800元（約208港元），賣淫女子獲得700元（約182港元）。該集團亦利用翻譯軟件提醒賣淫女子要穿性感服裝，走到明亮處讓顧客看清楚，遇到巡邏警員不要逃跑、不要害怕，上班時鬧鐘要設13分鐘，留兩分鐘幫顧客洗下半身及穿衣。

經調查，蔡男早前因涉他案入獄後，該集團又將經營權讓售給宋男、查男及一位在台就讀大學的泰籍彭姓女學生繼續營運，並在社交平台上刊登招聘廣告，應徵泰國女子前往台灣賣淫，有意應徵女子需提供性感照片、影片，合格者再由不知名中介以觀光名義短期來台賺錢。