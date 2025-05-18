104萬現金遺台鐵 越南外勞受查

【本報綜合報道】一名越南籍胡姓外勞本月7日乘搭台鐵時，不慎在車廂遺留裝有400萬元新台幣（約104萬港元）現金的手提袋，創下台鐵史上拾獲最多現金紀錄。台媒上周四報道，警方認為該筆現金金額龐大且來源不明，已轉報台南地檢署調查現金流是否合法。

疑為地下匯兌運鈔 涉事胡姓男子當時從高雄仁德搭車至台南並遺留現金。警方事後詢問現金來源，胡男一開始聲稱是用於歸還房產借款，其後又改稱是發薪金之用，加上他的職業僅為基層工人，存款能力與該筆巨款明顯不符，因此極有可能是受地下匯兌據點所僱。知情人士透露，當地有不少地下匯兌據點，常僱傭身份不顯眼越南外勞擔任「人肉運鈔手」。

警方介紹，地下匯兌俗稱「匯水」，非法融資集團會參考台灣、越南兩地銀行的匯率，來訂定地下匯率，在台灣收越南移工的台幣後，會在越南端給出相對的越南幣，比正常管道的匯款流程快速，因為部分外勞不信任仲介，或是逃逸的外勞，也無法用正常管道來匯錢，非法匯兌才會盛行。