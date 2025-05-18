員工拒跨地調職被炒 法院判公司賠逾20萬

【本報綜合報道】北京一名上班族因拒絕從北京市總部調職至距離3,500公里以外的新疆自治區，被企業以曠工為由解除勞動合同。新疆烏魯木齊市中級法院近日審理案件，裁定公司違法解除勞動合約。

多次向公司提出異議 事主楊×2020年11月入職新疆某公司工程管理部門，工作地點位於北京。2023年10月19日，公司以新疆某市新開工程急需用人為由，單方面通知其必須調職至新疆某市，並要求他同月30日報到。楊×曾多次向公司提出異議，認為調職未明確職務、薪資補貼等細節，且崗位跨省調整對家庭生活造成重大影響，於是拒絕前往外地上班。公司隨後以楊×「連續曠工」為由解除勞動合同，並停發工資。

法院審理認為，新疆某公司提交「異地補貼規定」證據未公示，證據真實性不足，不予採信，企業調職應遵循合理性原則，即使合約約定僱主有單方面調職權力，仍須與勞工協商一致，並充分考慮對員工生活的實際影響，故判決公司須支付楊×工資差額7,740.5元（人民幣‧下同，約8,359港元）、違法解除賠償金逾12萬元（約13萬港元）、法定假日加班費及休息日加班費逾6.3萬元（約6.8萬港元）。