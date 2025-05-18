中信保誠人壽前總經理 涉受賄遭開除黨籍

【本報綜合報道】中紀委上周五通報，中信保誠人壽保險有限公司前黨委書記、總經理趙小凡涉嫌受賄、任人唯親，退休後仍被開除黨籍。中紀委駐中信集團紀檢監察組、河北省邢台市監委，日前對趙小凡涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查和調查。

遭立案審查調查 通報指，趙小凡身為國有金融企業黨員領導幹部，攜帶有嚴重政治問題的書籍入境並私藏閱看，與他人串供並轉移、隱匿證據，處心積慮對抗組織審查，個人搞迷信活動；違規收受可能影響公正執行公務的禮品禮金和接受宴請，用公款支付應由本人承擔的費用；幹部選拔任用中任人唯親，在員工入職方面為他人謀取利益並收受財物，不如實報告個人有關事項。

趙小凡又被指搞權權交易，長期借用他人帳戶炒股，違規經商辦企業並持有非上市公司股份，利用職權為特定關係人謀取利益；違反生活紀律；大搞權錢交易，將公權力異化為謀取私利的工具，在信貸審批、人事安排、業務承攬等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。當局認為趙小凡的行為已構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，應嚴肅處理。