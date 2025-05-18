3人強姦20未成年女 最高法准執行死刑

冒充教員導演初中生 連稚女亦不放過 最高人民法院上周五核准，依法對強姦未成年人的罪犯趙×、王××、陳××執行死刑。最高法刑事審判第一庭負責人強調，人民法院對性侵害未成年人犯罪始終堅持零容忍態度，通過充分發揮審判職能，依法嚴懲犯罪分子，體現對未成年人的特殊、優先保護。

案情指，2018至2019年，趙×利用在非法成立的某成長教育基地擔任教員的身份，對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，多次對8名未成年女性學員實施強姦，包括3名幼女。2019至2022年，王××在某網絡平台上專門以小學、初中女學生為對象，採用冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，先通過網絡誘騙、脅迫未成年被害人拍攝並發送裸體等不雅照片、影片供其觀看，後以當演員需檢查身體等為由，誘騙或以公開不雅照片、影片威脅，將被害人約出，共強姦並猥褻9名未成年女性，其中包括7名幼女、一名精神發育遲滯的未成年女性。

過程中拍片用以脅迫 另一罪犯陳××，則於2022年冒充同齡人先後加入逾20個初中學生自建聊天群，隨機添加群內女學生為好友，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出實施強姦，其中單獨強姦3名幼女7次，強姦一名未成年女性未遂，在強姦過程中拍攝影片，以此脅迫繼續實施姦淫，並致部分幼女自殘、試圖自殺、輟學。

侵害孩子者嚴懲不貸 最高法刑一庭負責人指出，對上述3名罪犯依法執行死刑，彰顯人民法院堅決依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告「侵害孩子者，必嚴懲不貸」，希望通過社會各界共同努力，構築起家庭、學校、社會、網絡、政府、司法全方位、更加完善的未成年人權益保障體系，共同為未成年人健康、安全成長保駕護航。此外，要全面加強對未成年人的保護，切實採取有效措施，更好地預防和減少犯罪，從源頭上遏制性侵害未成年人犯罪發生。本報綜合報道