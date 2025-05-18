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談世衞大會 蔡英文促勿排除台灣
台灣地區前領導人蔡英文訪問英國，上周四與友台國會議員午餐會致詞時提到將於本周召開的世界衞生大會，台灣不應被排除在外。她又指，在此充滿動盪及不確定的時代，理念相近夥伴加強合作已刻不容緩。蔡英文也在台英國會小組共同主席柴萍恩陪同下，與下議院議長賀立紳會晤，討論台英共同關切議題。（綜合報道）
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