黃海軍事活動 多地海事局發航行警告

【本報綜合報道】中國海事局下屬多個地方的海事局連日發布航行警告，昨日至本月31日在黃海多個海域有軍事活動，涉及實彈射擊及海上火箭發射等，禁止船隻駛入。山東日照黃海海域將於今日至周三擇機發射火箭，其中瞄準在明天下午3時進行海上發射。

涉火箭升空實彈射擊 山東威海海事局前日發布航行警告，宣布於昨日至周三、周四至本月26日、27日至31日的3個時間段，將在黃海部分海域開展軍事行動，其他船隻需注意避讓。日照海事局亦發布航行警告，宣布今日上午6時至周三傍晚5時，黃海部分海域進行火箭發射，禁止船隻進入。連雲港海事局亦宣布，昨日至本月25日黃海南部部分海域進行實彈射擊。

山東海上商業航天發射服務有限公司昨日發布消息稱，北京國電高科科技有限公司將透過穀神星一號海射型遙五運載火箭，進行天啟星座「一箭四星」（第16星至18星，20星）專箭海上發射。這將是日照第3次發射衞星，以後將常態化，也是作為衞星發射的固定場地。天啟星座是中國首個低軌衞星物聯網星座，可廣泛應用於自然環境監測、生態環境監測、應急通訊等多個領域。

另外，台灣防務部門昨日公布，至當日上午6時前24小時內，解放軍派出12架次軍機、6艘軍艦及一艘公務船，持續在台海周邊活動，其中10架次軍機飛越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。該部門表示，解放軍軍機活動集中於台灣西南部海域，但也有兩架次直升機在台灣東部飛行數小時，兩架無人機在台海中線附近徘徊數小時，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應對。