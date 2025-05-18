偷渡赴台斷正 陸父子：為投奔自由

【本報綜合報道】大陸一對父子前日搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，台灣海巡署北部分署接報後當場逮捕兩人。桃園地檢署訊後聲押父親，兒子移送少年法庭後，法官責付海巡署轉交移民署專勤隊。海巡署回應指，扣查的橡皮艇長度僅3.3米，雷達無法有效偵測，也不排除是大陸灰色地帶襲擾。

乘小型橡皮艇 繞雷達偵測 台媒昨日報道，41歲的宋姓男子及其17歲兒子從福建共乘橡皮艇到台灣，宋男聲稱在大陸受到迫害，才要到台灣投奔自由，但確切赴台動機仍待調查釐清。海巡署北部分署接報後到場逮捕宋姓父子，查獲橡皮艇等，並報請檢方調查偵辦。

海巡署統計數據顯示，今年1月至今發生5宗偷渡案共38人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%。海巡署表示，大陸近期不斷以各種手段測試台灣反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是大陸灰色地帶襲擾。該部門正爭取相關預算，建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵搜能力等設備，確保台灣安全及社會穩定。