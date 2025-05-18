原爆紀念式 廣島擬向台發通知函 「非邀請對象」長崎拒跟隨
【本報綜合報道】日媒近日報道指，廣島市考慮今年8月6日舉行、悼念原爆死難者的和平紀念儀式，將發通知函給與日本沒外交關係的台灣。長崎市市長鈴木史朗前日則指，台灣並非該市8月9日和平紀念儀式的邀請和通知對象。
鈴木史朗早前曾在記者會上表示，將向在日本設駐外公館的所有國家和地區發送邀請函，還將向在聯合國設有代表團的國家發送通知函。但他前日說明，台灣不屬於上述任何一種，但也留下餘地稱「今後，將視各種情況來考慮」。
據報道，廣島市上月宣布將改變過去邀請各國代表出席和平紀念儀式的做法，改為「通知」將舉辦儀式，由各國自行決定出席與否。該市料於本月底前，公布和平紀念儀式舉辦的概要，包含通知對象，因台方有意出席，該市正檢討追加入名單。由於日本不承認台灣是國家，台灣原不在通知對象之列。
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