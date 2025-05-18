原爆紀念式 廣島擬向台發通知函 「非邀請對象」長崎拒跟隨

鈴木史朗早前曾在記者會上表示，將向在日本設駐外公館的所有國家和地區發送邀請函，還將向在聯合國設有代表團的國家發送通知函。但他前日說明，台灣不屬於上述任何一種，但也留下餘地稱「今後，將視各種情況來考慮」。