國安部：閒置智能設備恐洩機密

【本報綜合報道】國家安全部昨日提醒，在數碼化時代，許多智能設備儲存大家的社交軌迹、財務訊息、消費習慣和健康數據等大量敏感訊息，若閒置廢棄的智能設備處理不當，可能成為訊息外洩或洩密的漏洞，帶來安全風險。

民眾通常以為手動刪除資料或將智能設備恢復出廠設定就安全了，但國安部直言，有關資料依然留在設備的記憶體晶片內，很容易透過專業技術恢復軟件還原。當局認為，因受經濟利益驅動、專業資料抹除技術門檻高、企業及個人資料保護意識淡薄等因素影響，中國近半數閒置交易智能設備存在資料殘留或資料擦除不徹底問題。

關機後可追蹤拍攝錄音

國安部指出，有智能設備在關機後仍能被遠程定位與追蹤，如果該裝置事先被安裝特定程序或預留後門，其攝影錄音功能在關機狀態下也能被啟動使用。此類閒置智能裝置容易令人忽視，可能在不經意間成為監控竊聽的工具。當局呼籲民眾要做好防範措施，不將連網智能設備帶入涉密場所，或在非涉密場所談論涉密事項。