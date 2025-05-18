菲屢刁難中國公民 華使館發信炮轟

滋擾盤查濫權執法 拖延簽證無理羈押 中國駐菲律賓大使館前日發布關於中國公民反映在菲遭受不公正待遇的公開信，強調高度重視並迅速與當事中國公民聯絡，詳細了解有關情況。中方第一時間向菲方提出交涉，要求菲方重視中方關切，切實保障中國公民合法權益，調查有關事件，處理涉事菲方人員。

路過敏感區域 被控涉諜 公開信指出，不公平待遇的反映包括菲方個別機構和人員濫權執法，對在菲、赴菲中方人員、企業和機構無端盤查滋擾，拖延遲滯華企員工工簽辦理，無理羈押持有合法工簽的中國公民；在缺乏確鑿證據下炮製中國公民涉賭博案、間諜案、軍火案、童工案等，甚至趁機敲詐勒索；拖延辦理發放中國留學生簽證；以中方人員路過敏感區域為由，指控其涉嫌間諜活動。信中指摘，菲方有關機構和人員上述行為超出正常履職範圍，嚴重侵犯當事中國公民正當合法權益，嚴重干擾中菲正常人員來往。

中方向菲政府有關部門持續提出嚴正交涉，要求立即停止無端盤查滋擾中國公民，停止阻礙兩國正常人員交往，停止散布炒作缺乏事實依據的訊息，切實改善中資企業營商環境等。

華展領事保護 指導應對 華使館已第一時間向當事中國公民和企業提供領事保護與協助，開展領事探視，指導妥善做好應對處置；同時敦促菲方公正辦案，不得濫權執法和政治操弄。使館提醒在菲中國公民遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和風俗習慣，擬赴菲中國公民應做好風險評估，審慎作出出行決定。中國外交部和駐菲使領館不久前已向中國公民發布安全提醒，指當前在菲中國公民和機構仍面臨嚴峻的安全環境和複雜的執法環境。本報綜合報道