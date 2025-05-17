韋布望遠鏡確認 系外恒星存水冰
【本報綜合報道】美國天文學家借助詹姆斯‧韋布太空望遠鏡，首次在系外恒星周圍碎片盤中，確認結晶水冰存在。此成果證實科學家數十年來猜想，即其他恒星系統中散布與太陽系類似的冰凍水資源。論文周三在國際科學期刊《自然》發表。
混合塵埃 形成極小髒雪球
碎片盤泛指恒星周圍由塵埃、冰粒和行星碰撞殘留物等組成的盤狀結構。韋布望遠鏡此次在距離地球155光年的類太陽恒星「HD 181327」周圍，確認結晶水冰的存在。此顆系外恒星的年齡約為2,300萬年，比超過46億年的太陽年輕得多。其碎片盤結構類似太陽系早期的柯伊伯帶，所有水冰均與塵埃顆粒混合，形成極小的「髒雪球」結構。觀測數據顯示，水冰的分布並不均勻，大部分分布在離恒星最遠、最冷的區域。
水冰是年輕恒星周圍碎片盤中的重要成分，在行星形成中扮演關鍵角色，既是巨大行星的構建材料，又能通過彗星和小行星等小天體為岩石行星輸送水資源。來自美國約翰斯霍普金斯大學的研究團隊稱，他們將繼續在銀河系內搜尋其他恒星系統碎片盤中的水冰。
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