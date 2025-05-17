韋布望遠鏡確認 系外恒星存水冰

混合塵埃 形成極小髒雪球

碎片盤泛指恒星周圍由塵埃、冰粒和行星碰撞殘留物等組成的盤狀結構。韋布望遠鏡此次在距離地球155光年的類太陽恒星「HD 181327」周圍，確認結晶水冰的存在。此顆系外恒星的年齡約為2,300萬年，比超過46億年的太陽年輕得多。其碎片盤結構類似太陽系早期的柯伊伯帶，所有水冰均與塵埃顆粒混合，形成極小的「髒雪球」結構。觀測數據顯示，水冰的分布並不均勻，大部分分布在離恒星最遠、最冷的區域。