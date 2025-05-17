懂得用草藥療傷 黑猩猩突破想像

具辨識痛苦能力 護理同伴表現出色 英國牛津大學研究人員長期在烏干達觀察野生黑猩猩的行動，發現牠們經常使用草藥為自己治療傷口，還會為其他同伴護理。黑猩猩也會擦拭臀部，或在性行為後清潔，這些照護行為並非只發生在親屬之間。相關研究結果近日發表於國際期刊中。

助移除陷阱 處理衞生 澳洲媒體周三報道，研究團隊在布東戈森林（Budongo Forest）對兩個黑猩猩群體進行為期8個月的觀察，輔以過去數十年的影像與觀察紀錄，共記錄41次醫療行為。其中有7次是黑猩猩主動幫助其他同伴處理傷口或衞生問題，包括移除陷阱傷害、幫助清潔排泄部位等。研究人員表示，可見黑猩猩具有辨識他人痛苦並提供協助的能力，即使並非出自直接的基因利益。

手指沾唾液按壓傷處 黑猩猩所使用的植物經鑑定後許多都具有抗菌或促進傷口愈合的作用，與人類傳統醫學中的用途相符。牠們的處理方式包括舔舐傷口、將咀嚼過的葉子直接敷在傷口上、以手指沾唾液後按壓傷處，或使用葉片清潔私密部位等，行為相當多樣。

研究作者之一的弗賴曼（Elodie Freymann）表示，人類自詡在許多方面都是獨特的，長期認為醫療保健是人類的特殊之處。惟在上述觀察研究中發現，野生動物在生病或受傷時，也知道如何照顧自己，並將這些技能用於護理同伴。本報綜合報道