衞奕信兒子 將任英國駐華大使

英國政府周五宣布，委任前港督衞奕信之子彼得‧衞奕信（Peter Wilson）為駐華大使，接替現任大使吳若蘭。彼得‧衞奕信將於今年8月履新，吳若蘭將調往其他外交部門任職。彼得‧衞奕信從事外交工作多年，曾跟隨父親衞奕信來港生活，並接受過普通話語言培訓。（綜合報道）