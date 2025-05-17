日兩女啜飲公共茶壺 餐廳起訴

日本近日網傳有少女在連鎖牛丼餐廳SUKIYA，直接用嘴從公共茶壺的壺嘴喝茶，引發衞生憂慮。兩名16歲少女因涉嫌威力業務妨害罪，周四移交檢方起訴。SUKIYA強調，絕不容忍任何對正在安全愉快地用餐顧客造成傷害的行為，將繼續嚴厲應對此類滋擾行為。（綜合報道）