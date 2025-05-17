韓分晤中美貿易代表 冀兩國90天內達共識

APEC聯合聲明指體系受根本性挑戰 在南韓濟州島舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議昨日發表聯合聲明，指出全球貿易體系面臨根本性挑戰。較早前，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教分別與中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、美國貿易代表格里爾會晤。鄭仁教表示，中美韓互為重要貿易夥伴，中美已就互降關稅90天達成協議，希望兩國在暫緩期內談妥問題。

中韓貿易代表周四舉行雙邊會談，共商兩國經貿合作事宜，就加強國際多邊合作、維護關鍵礦產供應鏈穩定達成協議，並商定努力加快雙邊自由貿易協定第二階段談判進程。李成鋼在會上提及全球多邊貿易體系的重要性，強調中方正致力維護全球供應鏈穩定。南韓產業通商資源部昨日另發布消息，鄭仁教當日將與格里爾舉行高級別雙邊會談，商討美國對韓徵收對等關稅等經貿事宜。這是韓美負責財政和貿易事務的部長級官員上月24日在華盛頓舉行「2+2」高級別磋商後，兩人相隔三周再會晤，外界關注有關磋商能否取得進展。

中方斥對等關稅挑起摩擦 李成鋼周四至昨日出席APEC貿易部長會議，期間批評近期個別經濟體實施所謂對等關稅、挑起全球貿易摩擦，嚴重違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，引發全球經濟動盪，很多貿易夥伴都表達強烈不滿和明確反對。他另出席中國與《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員部級會議，稱中國加入DEPA工作組成立以來，與成員方持續開展各層級密切溝通，全面展示中方達到協定高標準的決心、能力和行動，談判取得積極進展。中方堅定不移推動高水平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，維護以規則為基礎的國際經貿秩序。

另外，APEC貿易部長會議昨日通過聯合聲明，指對全球貿易體系面臨的根本性挑戰感到擔憂，將繼續致力於把APEC作為區域經濟合作的主要論壇，應對亞太地區面臨的經濟挑戰。聲明又支持世界貿易組織（WTO）繼續發揮作用，認為世貿組織在推進貿易問題方面有重要性，並承認世貿組織中商定的規則是全球貿易體系不可分割的一部分。今次是美國總統特朗普宣布徵收對等關稅以來，首次重要多邊貿易會議，APEC的21個成員國中，逾半都被美國徵收超過百分之10的最低進口關稅。本報綜合報道