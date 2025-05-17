美稱核協議快達成 伊朗指未獲書面提案

【本報綜合報道】繼伊朗周三表態準備好與美簽核協議後，美國總統特朗普周四亦表示，一項將避免伊朗核設施遭受軍事攻擊的協議接近達成。美媒消息指，美方周日在與伊朗的第4輪核談判上提出核協議提案。伊朗外長阿拉格齊則指，伊方尚未收到相關書面提案。

特朗普在卡塔爾訪問期間指出，希望伊朗成功，最終成為一個偉大的國家，但他們不能擁有核武，這是唯一的要求。他強調，談判正以非常嚴肅的方式進行，有可能在不採取軍事行動的情況下達成協議，故美方不會也沒必要在伊朗「製造任何核塵埃」，暗示如協議順利，將避免對伊朗核設施發動攻擊。

美媒另引述消息指，自上月初核談判開始以來，美國總統中東問題特使威特科夫周日首次向伊朗提交書面提案。阿拉格齊周四指，在談判期間，伊方關於核協議的想法已以書面形式提交給美方，但至今尚未收到美方任何書面意見。他又指，伊朗在保護本國人民在包括鈾濃縮的核領域權利問題上不會讓步，伊方可能讓有關進程更透明，但不會削減任何核設施。

中方：尊重和平用核 在北京，外交部發言人林劍昨日回應特朗普指將與伊朗達成新的核協議時表示，中方始終致力於推動伊朗核問題的政治外交解決，重視伊方不發展核武器的承諾，尊重伊朗和平利用核能的權利，反對一切非法單邊制裁。林劍說，中方願繼續同有關各方保持溝通協調，為推動達成兼顧各方合理關切的解決方案，發揮建設性作用，切實維護國際核不擴散體系，促進中東地區和平與穩定。