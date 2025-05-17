華促落實兩國方案 解決巴勒斯坦問題

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周四在巴勒斯坦「災難日」紀念活動上表示，中方將繼續同所有愛好和平的國家一道不懈努力，推動落實兩國方案，早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，讓巴勒斯坦災難日永遠成為歷史。

指乃唯一可行出路 耿爽當日在聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會組織的紀念活動上稱，加薩的戰火已持續19個月，奪去了5.3萬多名加薩民眾的生命；以色列不斷升級對加薩的襲擊圍困，導致200萬民眾深陷前所未有的人道災難，面臨強迫遷移的威脅。

耿爽指出，落實兩國方案是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路；當前最緊迫的是立即實現加薩持久停火，緩解人道災難；以色列必須落實安理會和聯大決議，遵守國際法院臨時措施命令和諮詢意見，立即停止一切軍事進攻，停止違反國際法特別是國際人道法的行為，解除對加薩的封鎖。

耿爽指稱，中方支持埃及和阿拉伯國家共同發起的加薩恢復和重建計劃，期待法國、沙特於6月舉行的落實兩國方案高級別會議為落實兩國方案注入新的動能。