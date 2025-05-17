正值停火談判期 以軍攻加薩250死

突襲約旦河西岸 擊斃5巴人 巴勒斯坦人周四紀念災難日77周年之際，以色列軍方再對加薩地帶及約旦河西岸發動攻擊，加薩衞生部指截至周五最少250人死亡。以色列財政部長斯莫特里奇揚言，要像夷平拉法、汗尤尼斯和加薩城一樣，夷平約旦河西岸恐怖主義；巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯呼籲巴人加強抵抗，以對抗佔領者竊取土地和驅逐居民的計劃。

加薩衞生官員指，汗尤尼斯周三晚開始遭遇一系列襲擊，已造成至少61人死亡。賈巴利亞一間診所受襲造成至少15人死亡，日前受襲的汗尤尼斯歐洲醫院已停止服務。當地傳媒指，以軍在未事先警告下空襲汗尤尼斯9間房屋，導致一個家庭全部人喪生。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發表聲明指摘，以色列派人在多哈參加以巴停火談判期間，仍以火力為掩護。

約旦河西岸布魯金周三有以色列人被殺後，以軍周四黎明時段突襲約旦河西岸圖巴斯、納布盧斯、伯利恒等城市和難民營，進行入室搜查和逮捕行動。以軍公布，士兵與5名巴人交火並擊斃對方，另拘捕一名巴人。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織證實，5名成員與以軍發生衝突時喪生。每年5月15日是巴勒斯坦「災難日」，紀念以色列70年前立國時，數十萬巴人被逐出家園。

特朗普欲將加薩變自由區 與此同時，美國總統特朗普周四在卡塔爾舉行的商業圓桌會議上，重提他「接管」加薩地帶的願望，稱要將當地變成一個「自由區」。特朗普今年2月以來曾多次表示，希望由美國接管加薩並負責當地重建，加薩居民應遷至埃及、約旦等周邊國家，言論引起國際社會批評。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯上周訪問俄羅斯時，重申拒絕上述提案。特朗普周五再次談及加薩，指當地「許多人正在捱餓」，承諾美國將「妥善處理」局勢。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）周四回應特朗普指，加薩地帶是巴人合法專屬財產，而非房地產市場上待售的建築物，巴人準備作出一切必要犧牲保衞它，只要加薩戰爭持續，結束全球衝突的計劃就沒法實現。他提到，哈馬斯願與包括美國政府在內的各方合作，結束敵對狀態，啟動建立巴勒斯坦國的政治進程。

他又強調，只要滿足哈馬斯提出的要求，包括以軍即時停火、准許人道救援物資進入加薩，哈馬斯同意立即釋放所有被扣押在加薩的人質，但以色列政府拒絕談判、堅持繼續軍事行動，試圖單方面救人。本報綜合報道